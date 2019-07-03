У Польщі група українців врятувала ліс від великого вогню

Кільканадцять українців підручними засобами - лопатами, гілками і піском - врятували ліс поблизу села Белч Гурний Нижньосілезького воєводства на південному заході Польщі від повного знищення.

Відповідне відео з подякою для українців було розміщено на сторінці “Катаклізми у Польщі та світі” у Фейсбуці, а інформацію про це підтвердили польські рятувальники, повідомляє TVP.INFO.

“Найважливішими були перші півгодини: за допомогою лопат, піску та гілок вдалося загасити понад 500-700 метрів лінії вогню. Якби не геройська поведінка і зусилля громадян України, то ліс згорів би, а вогонь дійшов би до помешкань”,- заявила автор відео про гасіння пожежі в лісі на сторінці “Катаклізми у Польщі та світі” Анна Саусь.

Цю думку підтвердив речник пожежної служби в місті Гура Марцін Клефас.

“Дії цих чоловіків заслуговують на повагу і визнання. Без сумніву, вони запобігли розповсюдженню вогню всередину лісу”,- підкреслив Клефас.

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Загалом, вогонь біля цього лісу знищив 13 гектарів зернових культур і 1,5 га лісового покриву і підліску.

За оцінками польських фахівців з Інституту ґрунтознавства та рослинництва в місті Пулави, в 14-ти з 16-ти воєводствах Польщі зараз спостерігається засуха.