Інсульт загрожує кожному п’ятому українцю — Супрун

Інсульт загрожує кожному п’ятому українцю, водночас близько 90% випадків інсульту зумовлені чинниками, на які людина може впливати, дотримуючись здорового способу життя.

Про це у Facebook написала в.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Одне з найбільш поширених хронічних неінфекційних захворювань — інсульт. Він загрожує кожному п’ятому українцю. І вже багато років він на другому місці серед причин інвалідності та смертності як у світі, так і в Україні. Критично також те, що збільшується кількість випадків інсульту у людей працездатного віку: понад 50% з тих, хто пережив інсульт, не повертаються до роботи", - написала Супрун.

За її словами, з 2️020 року вимоги до українських лікарень щодо лікування інсультів будуть підвищуватися.

"Якщо медичні заклади відповідатимуть підвищеному стандарту лікування інсультів, будуть отримувати за ці послуги фінансування за підвищеним тарифом. Для пацієнтів такі вимоги означатимуть якісніші медичні послуги, що особливо важливо в критичному стані. Але крім змін на загальнонаціональному рівні, важливо, аби самі українці дбали про своє здоров’я. Адже інсультам можна запобігати — близько 90% всіх інсультів обумовлені 10 факторами ризику, на які ми можемо ефективно впливати", - наголосила Супрун.

Вона вкотре нагадала, що до розвитку інсульту значною мірою призводить нездоровий спосіб життя.

"Ризик інсульту підвищують куріння, зловживання алкоголем, недостатня фізична активність (менш як 150 хв на тиждень) та ожиріння. Медичні проблеми, які становлять загрозу — підвищений кров'яний тиск (більше ніж 140/90 мм рт.ст. — головна загроза), цукровий діабет, миготлива аритмія (підвищує ризик інсульту у 5 разів!) і високий рівень холестерину. Зважаючи на ці фактори, а також на вік, можна визначити ймовірність інсульту протягом найближчих 5 чи навіть 10 років. Тож лікар може порадити пацієнту, як зменшити цей ризик на 50-80%", - наголосила очільниця МОЗ.

Вона закликала українців за найменшої підозри на інсульт негайно звертатися по медичну допомогу.

"Інсульт це — невідкладний стан. Від того, наскільки швидко та якісно у перші години інсульту пацієнт отримає медичну допомогу, залежить його одужання та якість подальшого життя", - підкреслила Супрун.