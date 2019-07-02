Мінінформ презентував бренд Ukraine NOW у Бухаресті

Під час 8-го форуму Дунайської стратегії ЄС для Дунайського регіону в Бухаресті (Румунія) радник міністра інформаційної політики України Мирослав Ільяш представив міжнародній аудиторії бренд Ukraine NOW.

Про це інформує пресслужба МІП.

"27-28 червня 2019 року в Бухаресті (Румунія) відбувся 8-й Форум Дунайської стратегії ЄС для Дунайського регіону. Участь у заході взяв радник міністра інформаційної політики України Мирослав Ільяш. Він представив міжнародній аудиторії бренд Ukraine NOW, який був створений українською агенцією Banda в рамках роботи Комісії з питань популяризації України при МІП", - йдеться у повідомленні.

Також на заході відбулась презентація книги Сергія Захарова "Діра", виданої за підтримки МІП англійською та румунською мовами.

Під час форуму українська делегація під головуванням заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з питань європейської інтеграції Тарасом Токарським презентувала виставку успішних проєктів "11 STEPS TOWARD EUROPE", яка надає можливість відвідувачам ознайомитись із реалізованими в Україні успішними проєктами в рамках Стратегії ЄС в Дунайському регіоні.

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Крім того, було проведено круглий стіл, на якому обговорювались питання взаємодії та участі України у реалізації пріоритетних напрямків Дунайської стратегії ЄС, інформаційної безпеки на території Придунайського басейну, підвищення якості міждержавних комунікацій шляхом створення відповідних інформаційних майданчиків та міжнародних інформаційних центрів як інструментів протидії інформаційним загрозам.

Організатором заходів від України в рамках форуму виступила Місцева асоціація органів місцевого самоврядування "Стратегія ЄС для Дунайського регіону" на чолі з Юрієм Масловим.