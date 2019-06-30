Третина єпископів ПЦУ - молодь

На сьогодні у Православній церкві України 22 єпископи із 61-го - молоді люди.

Про це йдеться у повідомленні ПЦУ у Facebook з нагоди Дня молоді.

“Ми пишаємося, що нині маємо багато молодих єпископів та священників, які серед усього розмаїття сучасного світу своїм служінням здійснюють саме це покликання. На сьогодні в родині Православної церкви України маємо 22 єпископи із 61, які молодші за 44 роки, – ту вікову норму, що визначена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для формального обмеження молодості”, - зазначили в Церкві.

Підкреслюється, що ПЦУ вдало поєднує досвід і молодість, історію і сучасність, традиції та перспективи.

“Ми переконані, що наші священнослужителі – усі, хто служить Богу і людям – молоді та активні душею і серцем”, - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 30 червня відзначають День молоді. Його святкують щороку в останню неділю червня відповідно до указу Президента України від 22 червня 1994 року N 323/94 «Про День молоді». Встановлене свято «на підтримку ініціативи молодіжних об'єднань і організацій України».