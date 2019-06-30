Гройсман привітав українців із Днем молоді

"Від імені уряду та від себе особисто вітаю з Днем молоді! Українська молодь – справжній локомотив змін у нашому суспільстві, адже саме молодь першою приносить у нашу країну сучасні західні тренди та генерує прогресивні ідеї. Представники молодого покоління започатковують тисячі ініціатив, які формують обличчя нашої країни та змінюють її", - йдеться у привітанні.

Прем'єр-міністр додав, що в уряді розуміють, наскільки важливим є залучення молоді до реформування українського суспільства та активної участі у соціально-політичному житті країни.

Читайте також: Парубій і Гройсман привітали українців з Днем Конституції

"Тому ми активно і цілеспрямовано створюємо умови для того, щоб саме молоді люди потрапляли на державну службу і очолювали найбільш реформаторські напрями нашої роботи. Упевнений, що без залучення молоді будь-які якісні зміни на краще будуть практично неможливими", - акцентував Гройсман.