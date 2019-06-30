У Європі через рекордну спеку - восьмеро загиблих

За даними на суботу, 29 червня, від рекордно високих температур повітря померли чотири людини у Франції, а також по дві - в Іспанії та Італії.

Про це повідомляє AFP.

У Франції про перший смертельний випадок повідомили ще 27 червня. Тоді загинув 33-річний покрівельник, який виконував свою роботу за температури повітря 35ºС.

Крім того, лікарі намагаються врятувати життя ще кільком особам, котрі через спеку потрапили до лікарень.

28 червня у Франції було зафіксовано одразу кілька абсолютних температурних рекордів за всю історію спостережень. В комуні Галларг-ле-Монтьо, розташованій у південному департаменті Гар метеорологи зафіксували температуру повітря у 45,9ºС.

Фото: AA