Синоптики розповіли, яку погоду очікувати на початку липня

У неділю, 30 червня, в Україні буде переважно без опадів, лише на Сході місцями можливий короткочасний дощ, температура вдень підніметься до +26°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях місцями короткочасний дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 21-26°, у західних областях 27-31°", - йдеться у повідомленні.

На початку наступного тижня, 1-2 липня, спостерігатиметься мінлива хмарність. У понеділок опадів не очікується, а у вівторок у західних, північних областях, вдень також у центральних місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1 липня 12-17°, на сході 9-14°, 2 липня 16-21°; вдень 1 липня на Лівобережжі, 2 липня в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях 24-29°, на решті території 29-34°.

На 3-4 липня синоптики опадів не прогнозують, лише 3 липня у південній частині та східних областях місцями можливий короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 9-15°, вдень 18-24°; у південних та східних областях 3 липня вночі 15-21°, вдень 25-31°.

У Києві та Київській області 30 червня спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура у столиці підніметься вночі до 12-14°, вдень буде близько 25°. По області термометри покажуть уночі 9-14°, вдень 21-26°.

Також сухо буде у Києві та області 1 липня, температура вночі сягатиме 12-17°, вдень 29-34°. А вже 2 липня місцями випадатиме короткочасний дощ, гроза, температура вночі 16-21°, вдень 24-29°. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с.

Не прогнозують опадів у столиці та Київській області на 3-4 липня. У ці дні температурні показникик становитимуть уночі 10-15°, вдень 19-24°.