Експерт ЮНІСЕФ пояснив "сплеск" повідомлень про насильство в Україні

Оприлюднені у засобах масової інформації численні факти насильства не означають сплеск злочинності, а є, радше, тим, що раніше замовчувалося. Тож, їхня фіксація зараз означає, що суспільство рухається у напрямку вирішення цієї проблеми.

Таку думку висловив регіональний радник з питань захисту дітей ЮНІСЕФ у країнах Європи та Східної Азії Аарон Грінберг в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

"Важлива роль медіа, які, повідомляючи про такі випадки людям, мають чітко пояснювати, що це не якесь нове явище, спричинене чимось надзвичайним, що сталося в українському суспільстві. Це те, що було й відбувалося завжди, але часто замовчувалося. Сплеск насильства не пов'язаний із тим, що Україна відкрила кордони, або з будь-якими іншими зовнішніми чинниками...Важливо правильно пояснювати українцям, що все це — не фіксовані раніше випадки насильства. І те, що зараз їх починають фіксувати, означає, що проблема рухається до свого вирішення", - наголосив він.

На його переконання, вже є суспільство, готове почати діалог. І тут, за його словами, важливо сформувати якусь системну реакцію, а далі вже перейти від відповіді на акти насильства до запобігання його виникненню та постійного діалогу про природу насильства.

Грінберг також назвав однією з особливостей України те, що чимало коштів витрачається на підтримку інституційного виховання та опіки над дітьми.

"Я не знаю, яка ситуація й цифри зараз, але у 2011 році на утримання таких закладів витрачався 1% українського ВВП. Дуже багато грошей витрачається на інституції, які насправді працюють лише на погіршення ситуації в Україні та її репутації", - підкреслив експерт.

Він вважає важливим зменшити кількість таких інституцій, інвестувати більше грошей у формування правильного механізму необхідних соціальних послуг, у підтримку родин.