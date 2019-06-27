Партія “ЄС” вимагає від Генпрокуратури відкрити провадження через дії ДБР

Партія “Європейська солідарність” вимагає від Генпрокуратури порушити кримінальне провадження через дії слідчих Державного бюро розслідувань, які, на думку політсили, призвели до підриву обороноздатності держави.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті партії.

“Європейська солідарність” вимагає від Генеральної прокуратури України порушити кримінальне провадження за фактом підриву обороноздатності української армії. Сьогодні слідчі ДБР провели вилучення оригіналів документів в окремих підрозділах Міністерства оборони України. Як зазначають військові та волонтери, це вже призвело до зупинки роботи Головного управління розвитку і супроводження матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони України, що неприпустимо в умовах війни”, - йдеться у повідомленні.

У зверненні також наголошується, що обшуки і вилучення документів відбуваються з численними процесуальними порушеннями, що призвело до повного блокування усіх подальших поставок необхідних матеріально-технічних засобів для потреб ЗСУ (зокрема, бронежилетів, касок та інших засобів індивідуального захисту).

“В той час, коли на Донбасі щоденно не стихають обстріли українських позицій, подібні дії ДБР ставлять під загрозу життя українських воїнів, які захищають Україну від російського агресора. Цей крок грає виключно на руку Росії”, - заявляють у “Європейській солідарності”.

Партія також звернулася до голови Державного бюро розслідувань Романа Труби з запитанням про те, "яким чином документи слідчих ДБР з’являються у руках одіозного соратника Януковича Андрія Портнова, який готує реванш проросійських сил в Україні".

"Чи не означає це, що тепер усі секретні матеріали Міністерства оборони через «транзитний сервер» Портнова опиняться у руках російської розвідки, а відтак – у руках агресора?” - заявляють у партії

"Європейська солідарність" також закликає Службу безпеки України та НАБУ “перевірити зв’язок Андрія Портнова і директора ДБР Романа Труби на предмет корупційних дій, які призводять до свідомого ослаблення обороноздатності України в інтересах Кремля”.

Як повідомляв Укрінформ, раніше волонтер і громадський діяч Юрій Бірюков заявив, що відсьогодні Міністерство оборони не має права купувати або приймати на склади жодного елемента речового забезпечення, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань під час обшуків вилучили оригінали всієї робочої документації.

Напередодні директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що ДБР проводить 40 обшуків у справі за фактом закупівлі для потреб Міністерства оборони непридатного майна за завищеними цінами.