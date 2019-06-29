Ацуші Міяо, керівник експертної групи японського суспільного мовлення «NHK International»

Важко уявити, щоб політики в Японії не прийшли на теледебати

У 2017 році розпочався проєкт технічної та експертної допомоги Японії з розвитку суспільного мовлення в Україні. Відтоді група експертів японського суспільного мовника «NHK International» періодично відвідує Україну або запрошує працівників Національної суспільної телекомпанії України (НСТУ) до Японії для реалізації цього проєкту. Про яку конкретну допомогу йдеться і яку роль має відігравати суспільний мовник під час виборчої кампанії, в інтерв'ю Укрінформу під час своєї поїздки до Києва розповів керівник експертної групи «NHK Іnternational» Ацуші Міяо. ДЛЯ СУСПІЛЬНОГО МОВНИКА ВИСВІТЛЕННЯ ЕКСТРЕНИХ СИТУАЦІЙ НЕ МЕНШ ВАЖЛИВЕ ЗА ВИБОРИ - Пане Міяо, які цілі та основні напрями допомоги японського суспільного мовлення NHK українським колегам? - Після таких подій, як Революція Гідності, анексія Криму Росією та збройний конфлікт на Донбасі, – для України ще важливішим стало завдання зміцнення демократії. Це також є однією з передумов для можливого вступу України до Європейського Союзу. Група NHK вирішила допомагати перетворенню Національної телекомпанії України з державного мовника на суспільного. Ми це вважаємо допомогою з розвитку демократії у телевізійній сфері. До речі, цей проєкт реалізується NHK international, однією компанією з групи NHK, за договором консигнації з Японським агентством з міжнародного співробітництва (JICA). - Євросоюз також допомагає НСТУ. Яка різниця між допомогою ЄС і Японії? - Україна вже має тісні зв’язки з європейськими партнерами, наприклад, з британським BBC, з німецьким DW, з Данією та іншими. Тому ми вважаємо, що, завдяки цим зв‘язкам, в Україні вже закладено базу журналістики. Тож нам, японцям, уже не потрібно допомагати українцям із самих основ, як ми робимо в африканських країнах (крім НСТУ, NHK international також допомагає телеканалам у Південному Судані, Бангладеші та Косові. - Ред.). Ми зважували, яким унікальним і характерним саме для Японії, і зокрема для NHK, досвідом ми можемо поділитися, відмінним від європейського. Так ми прийшли до того, що передаватимемо українцям ноу-хау й досвід щодо створення просвітніх програм та екстрених трансляцій. Отже, наша допомога відбувається за трьома основними напрямами. По-перше, йдеться про надання техніки, а також про вдосконалення навичок працівників у її використанні. По-друге — про створення системи для екстрених трансляцій, у тому числі під час стихійних лих, як однієї з головних місій суспільного мовлення. І по-третє, ми допомагаємо у розвитку навичок представників НСТУ зі створення просвітніх програм. Наш проєкт триватиме до літа 2020 року. - Чому екстрена трансляція важлива для суспільного мовлення? - Стихійні лиха безпосередньо впливають на життя та майно населення. Тому NHK вважає екстрені трансляції – на рівні з висвітленням виборів, яке підтримує основи демократії – невід‘ємними і найважливішими аспектами суспільного мовлення. Це є актуальним також і для України. - Як саме здійснюється допомога щодо екстрених трансляцій? - Передусім, ми допомагаємо створенню мережі. Для екстреної трансляції необхідна тісна національна мережа між столицею та регіонами. Без неї спроба точно буде марна. Тож ми докладно пояснювали працівникам головного офісу та регіональних філій НСТУ, як вибудувати зв’язки та налагодити співпрацю між ними.

Крім того, ми створили для працівників НСТУ довідник, у якому вказано конкретні дії, яких варто вжити під час екстрених подій чи стихійних лих. Наприклад, з ким сконтактувати, що перевіряти. Тобто у довіднику детально розписано процес проведення екстреної трансляції. Ми також пояснюємо, як створити інформаційну мережу. Адже для ефективної реалізації екстреної трансляції потрібна інформація, якою володіють в офіційних органах влади, як-от у Державній службі надзвичайних ситуацій, Національній поліції, органах місцевого самоврядування тощо. З такими органами потрібно мати налагоджену комунікацію. - NHK має значний досвід у цій сфері, тому що в Японії багато стихійних лих? - Так. Упродовж багатьох років NHK будувала зв’язки та створювала механізм для отримання такої інформації в режимі реального часу. Важлива інформація ніколи не приходить автоматично – треба бути постійно проактивними, навіть у звичайний час. Це один із наших основних посилів. - У Японії стихійні лиха — це цунамі, землетруси тощо. А в Україні які ситуації, на вашу думку, потребують екстреної трансляції? - В Україні рідко бувають катастрофи, подібні до тих, що у Японії. Але тут багато хімічних заводів, на яких можливі вибухи. Іншими прикладами можуть бути падіння літаків, а також повені, які часто трапляються на заході країни. Такі ситуації є потенційними темами екстрених трансляцій. ОДНА З ОСНОВНИХ ЦІЛЕЙ ПРОСВІТНІХ ПРОГРАМ — ОБ'ЄДНАННЯ КРАЇНИ - Як NHK допомагає у створенні просвітніх програм? - Особливістю просвітніх програм є те, що вони не спрямовані на масову аудиторію і не завжди стають популярними. Тому приватні телеканали не створюють подібної продукції. А для суспільного мовлення, яке є не залежним від комерційного рейтингу, це саме те. NHK має чималий досвід, ми виробили свій унікальний метод створення телепередач. Представники Суспільного мовлення в Україні дивилися чимало наших просвітніх програм, консультувалися з нашими експертами – і зробили вже дві програми: лялькове шоу “Додолики” та програму про інклюзивність “Разом”. - Яка головна ідея цих програм? - Просвітні програми NHK створені, зокрема, для маленьких глядачів, для осіб з особливими потребами, для людей, які стикаються з певними труднощами в суспільстві й є менш захищеними – щоб цим людям було комфортніше жити в цьому суспільстві. Зміст таких програм не є розважальним. Проте ці програми містять посил, щоб ми будували одну країну разом, щоб були частиною одного суспільства, про те, щоб ми дослухалися одне до одного. У ширшому значенні – вони про добробут суспільства в цілому й кожної його окремої частини. Отже, темою, яка пронизує ці передачі, є солідарність. - Це певною мірою стосується міжнаціональних і міжрегіональних розбіжностей? - Про Японію складно сказати, що вона багатонаціональна. Але в Україні живуть представники різних національностей. Як вони бачать майбутні відносини із Заходом і з Росією? Попри відмінність в історіях, культурах, мовах, як люди разом будуватимуть єдине суспільство, єдину державу? Я вважаю, що це має бути покладено в основу просвітніх програм.

- Я відчув цю ідею, коли дивився «Додолики». А в програмі “Разом” також є подібна думка? - Саме так. При цьому в “Разом” включені елементи нинішньої ситуації в Україні та світі. На сході України по факту триває збройний конфлікт, багато людей гинуть або отримують поранення. Як приймати людей, які повертаються до цивільного життя? Експерти NHK, враховуючи цей аспект, проводили обговорення у процесі створення цієї програми. - Чи будуть ще інші просвітні програми з вашою допомогою? - Ми маємо бажання спробувати. Наприклад, про види спорту чи ігри, які кожна країна розвивала протягом своєї історії. Якщо зможемо екранізувати ці ігри, наприклад, з участю дітей, то це буде нова унікальна програма у форматі Суспільного мовлення. - Яке технічне обладнання плануєте надати Суспільному мовленню? Які зміни можуть помітити глядачі? - Техніку для апаратної кімнати, як-от відеокамери, звукове обладнання, відеомікшери тощо. Апаратна кімната – це окреме приміщення у студії для оперативного перемикання звуків і зображень, відеомонтажу та налаштування звукозапису. НСТУ має кілька студій, однак їхнє використання є обмеженим у зв‘язку з нестачею обладнання в апаратних кімнатах. Цього разу ми надамо один пакет обладнання, але буде можливість користуватися ним у різних апаратних кімнатах завдяки лише перемиканню кабелів. Програми будуть з високою чіткістю, і якість трансляцій Суспільного мовлення значно поліпшиться. До речі, ця допомога реалізується коштами, виділеними урядом Японії, а не безпосередньо NHK. - Можете прокоментувати заміну голови Суспільної телерадіокомпанії Зураба Аласанії? - Пан Аласанія двічі відвідав Японію, їздив до головного офісу та регіональних філій NHK, зустрічався з президентом нашої компанії та працівниками. Він добре розуміє різницю між державним телеканалом та суспільним мовленням і переконаний, що суспільний мовник має тримати дистанцію від влади і висвітлювати події з позиції народу. Він дотримувався такої позиції.

Я думаю, що він рішуче реформував структуру НСТУ та погляди працівників у процесі трансформації цієї компанії. Я не буду коментувати рішення про його звільнення, бо знаю, що справа зараз у суді. Але нам дуже шкода, тому що ми довго співпрацювали і твердо сподівалися на його успіх як голови НСТУ (Суд визнав незаконним звільнення Аласанії, - ред.). ПІД ЧАС ВИСВІТЛЕННЯ ВИБОРІВ ВАЖЛИВИЙ НЕ ВІДСОТОК ПІДТРИМКИ КАНДИДАТА, А ЦІЛІСНА КАРТИНА Приватні канали не можуть підтримувати одного кандидата й ігнорувати всіх інших - Я чув, що експерти NHK допомагають українському суспільному мовленню також у питанні висвітлення виборів. В Україні незабаром відбудуться парламентські вибори. Як має виглядати їхнє висвітлення на суспільному мовнику, на відміну від комерційних ЗМІ? - Насправді в початковій версії нашого проєкту не було допомоги з питання виборів. Але для суспільного мовника вибори – це надзвичайно важлива тема. Було порушено питання – чи нам варто залишатися осторонь теми виборів. У результаті було прийнято рішення допомогти НСТУ й у цьому. Точність, оперативність і неупередженість – ці три аспекти мають бути центром діяльності всіх ЗМІ У принципі, ставлення до висвітлення виборів не має відрізнятися у суспільного мовника й у комерційних ЗМІ. Приватні канали не можуть підтримувати одного кандидата й ігнорувати всіх інших. Точність, оперативність і неупередженість – ці три аспекти мають бути центром діяльності всіх ЗМІ. Надаємо особливої важливості принципу справедливості й неупередженості – це ядро діяльності суспільного мовлення Проте відмінність і особливість суспільного мовлення – у тому, що воно має дотримуватися принципу неупередженості більше, ніж комерційні канали. Якщо глядачі помітять, що діяльність Суспільного є політично упередженою, немає справедливості, то довіра до нього відразу впаде і воно втратить свою привабливість. Ми надаємо особливої важливості цьому принципу справедливості й неупередженості – це ядро діяльності суспільного мовлення. - Як загалом NHK повідомляє про події, пов’язані з виборами? - Японці мають великий інтерес до новин про вибори на телеканалах і в газетах, і завжди прискіпливо ставляться до правдивості та неупередженості інформації. NHK повідомляє про вибори на основі “точних репортажів і спостережень, і справедливих суджень”, це є нашим принципом. Зокрема, під час кожної виборчої кампанії ми інформуємо про кожного кандидата і про кожну партію, дотримуючись принципу рівності.