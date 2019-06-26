Під Адміністрацією Президента мітингують наркозалежні

Зокрема, учасники акції - наркозалежні люди, громадські діячі та правозахисники - влаштували імпровізовану виставу, аби у такий спосіб привернути увагу глави держави, високопосадовців та суспільства до чинної репресивної наркополітики.

Акція наркозалежних / Фото: Сірик Анатолій. Укрінформ

Організаторами акції виступило всеукраїнське об'єднання людей з наркозалежністю “Волна” за участі та підтримки Міжнародного консорціуму з наркополітики, Всеукраїнського об'єднання наркозалежних жінок “Вона” та інших неурядових правозахисних організацій, які працюють у сфері наркополітики.

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Акція пройшла в рамках Глобальної кампанії за зміни репресивної наркополітики всьоме поспіль.