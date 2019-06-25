Рішення про помилування журналіста Шаройка відклали - Генпрокуратура Білорусі

Український журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі за нібито шпигунство, подав прохання про помилування, але рішення з цього питання відкладено «до настання певних умов».

Про це на пресконференції у вівторок заявив заступник генерального прокурора Білорусі Олексій Стук, повідомляє REFORM.by.

"Він (Шаройко - ред.) подавав прохання про помилування. Комісія його розглядає, але, як ви розумієте, це дуже тонка матерія, і остаточне рішення відкладено до настання певних умов", - сказав Стук.

Заступник генерального прокурора Білорусі не став чітко відповідати на запитання про те, чи пов'язані ці умови з судовим рішенням у справі Юрія Політики - білоруса, якого в Чернігові судять за шпигунство.

"Є і ця справа. Я поки не буду вам чітко обумовлювати. Залежно від ... яка доля нашого білоруса...", - сказав Стук.

Як повідомляв Укрінформ, власкор "UA: Українське Радіо" у Білорусі, громадянин України Павло Шаройко був затриманий у Мінську 25 жовтня 2017 року. Комітет держбезпеки Білорусі висунув йому обвинувачення в "шпигунстві" і створенні агентурної мережі в республіці. Його засудили до 8 років позбавлення волі. Верховний суд Білорусі не коментував судовий процес.

У травні 2018 року голова КДБ Валерій Вакульчик не виключав, що в майбутньому може відбутися обмін незаконно засудженого в Білорусі українця Шаройка на білоруса Юрія Політику, який знаходиться під судом в Україні. А в жовтні того самого року Вакульчик заявляв, що Білорусь розглядає питання про помилування українського журналіста Шаройка.

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Громадянин Білорусі Юрій Політика був затриманий Службою безпеки України від 16 червня 2017 року в автобусі Чернігів-Гомель в пункті пропуску "Нові Яриловичі". У телефоні Політики був знайдений файл, який містив план наступальної операції "Шторм", що проводилася українською армією у зоні АТО. Сам 33-річний чоловік обвинувачення в шпигунстві відкидає, каже, що збирався в волонтери в зону АТО. Перше засідання суду відбулося 13 лютого 2018 року, а розгляд справи по суті почався у квітні 2019 року.

МЗС Білорусі заперечує причетність Політики до спецслужб.