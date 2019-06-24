Насалик викликає топменеджера Нафтогазу на бій без правил

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик готовий зустрітися на рингу з директором дивізіону «Інтегрований газовий бізнес» НАК «Нафтогаз України» Андрієм Фаворовим заради “чесних правил на газовому ринку”.

Про це Насалик написав на своїй у Facebook з приводу пропозиції топменеджера Нафтогазу Фаворова обговорити спірні питання на боксерському рингу.

“Шановний Андрій Фаворов, я готовий зустрітися з Вами на рингу. Але давайте будемо чоловіками! Залиште свої білі комірці для інституту «благородних дєвіц». Викликаю Вас на «чоловічу розмову» - бій без правил”, - зазначив Насалик.

Він додав, що чекає на відповідь Фаворова впродовж 48 годин.

Міністр також оприлюднив скріншот допису Фаворова, у якому той зазначає, що готовий зустрітися з Насаликом у будь-який зручний для нього час, щоб обговорити перспективи “Укргазвидобування”, інвестиційну програму, 4-річну історію отримання ліцензій і “все те, що робить наш 20 000 колектив, щоб подолати природне падіння видобутку на 1,5 млрд кубометрів/рік на родовищах, виснажених на 85%”.

Фаворов запропонував обговорити ці питання в офісі Насалика або 6 липня на рингу в Одесі.

У відповідь Насалик написав, що “заради чесних правил на газовому ринку” згадає свої змагання із боїв без правил у Свірській дивізії ВДВ.

“Тільки перед тим, як когось бити, треба розуміти за що. Отже, по-перше, чи несете Ви повну відповідальність за роботу «Укргазвидобування» з кінця 2016-го до лютого 2019-го та, зокрема, утилізацію тих 40 млрд грн, які ви здерли з допомогою тарифів на газ під виглядом збільшення видобутку газу? По-друге, чи відстояли Ви свою честь після звинувачення Вас у корупції Вашим колегою Вітренком? Бо ж за честь битися лише з людиною, яка теж має честь”, - написав міністр.

Звертаючись до Фаворова, Насалик запропонував переходити до справ, якщо з честю все гаразд, і висловив сподівання, що у опонента є досвід участі в боях без правил.