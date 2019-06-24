Поліція заявляє про понад 50 вбитих дітей з початку року

В цьому році вбито понад 50 дітей. Нацполіція наголошує на необхідності посилення покарання за сексуальні злочини відносно дітей. Зокрема, дані осіб, які вчинили сексуальні злочини відносно дітей, повинні вноситися до Єдиного реєстру поліції.

На цьому наголосив голова Нацполіції Сергій Князєв сьогодні, 24 червня, під час брифінгу у Вінниці.

“Вбивство дівчинки на Одещині сколихнуло всю країну. Відтак, аби захистити дітей від сексуального насильства, слід посилити кримінальну відповідальність для осіб, які вчинили злочини зазначеної категорії”, - наголосив Князєв.

Він нагадав, що перший заступник голови поліції В’ячеслава Аброськін неодноразово піднімав тему захисту дітей та посилення покарання.

“Ми хочемо достукатись до депутатів Верховної Ради, що потрібно розглянути цей законопроєкт №6607. Повинен бути Єдиний реєстр осіб, які вчинили сексуальні злочини відносно неповнолітніх. Зокрема, такий реєстр існує в європейських країнах. Підвищена увага до цих людей – це велика профілактика, це зупиняє цих осіб»,- зазначив голова Нацполіції.

Він запевнив, що розслідування всіх злочинів, скоєних відносно дітей, перебувають на жорсткому контролі керівництва поліції. Для проведення пошукових та слідчих дій задіюється максимальна кількість особового складу.

Так, вчора в столиці поліцейські виявили тіло неповнолітнього хлопчика у воді. Вже встановлено, що смерть дитини настала не від утоплення, а нанесення ножових поранень. Особу, яка підозрюється у скоєнні даного злочину, затримано. Наразі з ним працюють слідчі.

«Цього злочинця ми затримали, але, на жаль, в цьому році понад 50 дітей вбито. І питання як захистити наших дітей – стоїть перед нами усіма. Відтак Національна поліція була одним з ініціаторів подання петиції щодо посилення покарання за сексуальні злочини відносно дітей до Верховної Ради», - сказав Сергій Князєв.