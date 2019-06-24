У Києві розпочався синод ПЦУ

У Будинку митрополита на території Софії Київської розпочалося засідання Священного синоду Православної церкви України.

Головує на Синоді митрополит Київський і всієї України Епіфаній, повідомляє кореспондент Укрінформу,

Як зазначали архієпископи, на засіданні Синоду серед інших питань порядку денного планується ухвалити рішення з приводу заяв почесного патріарха ПЦУ Філарета про "відновлення" Української православної церкви Київського патріархату.

До складу Синоду входять 12 членів, троє з яких є постійними: це почесний патріарх Філарет, митрополит Макарій та митрополит Симеон.

Філарет на Синод ПЦУ не прийшов.

Після завершення Синоду митрополит Епіфаній планує зустрітися з журналістами і поінформувати про його результати.

Як повідомляв Укрінформ, колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним “помісний собор” 20 червня скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

У Києві в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філаретом було підписано постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.