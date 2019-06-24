Українська хода в польському Перемишлі відбулася без інцидентів

У Перемишлі, що на південному сході Польщі, пройшла традиційна релігійна хода українців у пам’ять про вояків УНР, похованих у Пікуличах на околиці міста.

Захід відбувся без інцидентів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Було досить багато поліції, яка гарантувала безпеку учасникам процесії. Щоправда, були якісь молодики, які намагалися щось викрикувати, коли побачили людину в червоно-чорній вишиванці. Але поліція запобігла виникненню конфлікту”, - розповів голова Об’єднання українців у Польщі (ОУП) Петро Тима.

За його словами, у процесії взяли участь понад тисячу осіб, в основному – офіційні делегації та прості люди зі Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Читайте також: На сході Польщі осквернили хрест на могилі українських підпільників

Тима також розповів, що напередодні у Перемишлі провели перформанс під назвою “Іншого не буде”. На площі у центрі міста був поставлений стіл і два крісла. В одному з них сидів голова ОУП, а в друге міг сісти будь-хто, аби поговорити про українсько-польські відносини.

Голова ОУП нагадав, що мер міста Войцєх Бакун хотів заборонити цей перформанс, однак після подачі активістами апеляції до самоврядного апеляційного колегіуму рішення мера було скасовано. Прихильники польських націоналістичних організацій хотіли зірвати захід, але поліція змогла гарантувати безпеку його організаторам та учасникам.

Як відомо, на військовому кладовищі в Пікуличах під Перемишлем є могили українських січових стрільців, вояків Української галицької армії, які в 1918-1920 роках на чолі з Симоном Петлюрою боролися поряд із Юзефом Пілсудським проти більшовиків. На цвинтарі також є дві братські могили вояків УПА, які в 1946 і 1947 роках загинули в селах Бірча і Лішня.

До цього цвинтаря щороку у червні відбувається традиційна релігійна хода українців.

У червні 2016 року агресивно налаштовані націоналісти, футбольні хулігани та представники організації “Всепольська молодь” напали на учасників ходи. Зокрема, порвали вишиванку на 60-річному чоловікові, кинули на землю одну з церковних хоругов. Відтоді захід відбувається під посиленою охороною поліції.

Фото: nowiny24.pl, Łukasz Solski