Князєв сказав, коли може бути призначений керівник поліції Київщини

Очільник Національної поліції Сергій Князєв має намір найближчим часом узгодити призначення нового керівника поліції Київщини з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Про це Князєв заявив на брифінгу в неділю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання щодо справи про загибель 5-річного хлопчика на Київщині, він зазначив, що працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ супроводжують Державне бюро розслідувань у розслідуванні цього правопорушення, і «все, що вимагає від нас слідство, ми негайно виконуємо».

«Щодо роботи з особовим складом. З дня на день виконуючий обов’язки керівника поліції Київщини прибуде до мене на доповідь, це буде на наступному тижні, із закінченням службового розслідування, яке проводило як Головне управління поліції Київської області, так і з залученням фахівців із Національної поліції. Ми визначимося із превентивними заходами щодо роботи з особовим складом у Переяславському кущовому відділі поліції, і взагалі у поліції Київщини. І мабуть анонсуємо суспільству представлення нового керівника поліції Київщини, призначення якого на тижні маю намір узгодити з міністром і підпишу наказ про призначення керівника поліції Київщини», - уточнив Князєв.

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За його словами, «ми вважаємо, що не двоє людей причетні до цієї події».

«Але, будь ласка, щодо коментаря щодо ходу розслідування – до ДБР, це їхня сьогодні юридична парафія», - зазначив очільник Нацполіції.

Як повідомляв Укрінформ, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому до лікарні доправили 5-річного Кирила Тлявова із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньо-мозковою гематомою, переломом скроневої кістки.

У хлопчика виявили вогнепальне поранення голови. Невдовзі затримали двох підозрюваних - працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимира Петровця та Івана Приходька. Обидва на час інциденту перебували не на службі та, за попередніми даними, були у нетверезому стані.

У понеділок, 3 червня, хлопчик помер у лікарні.

Голосіївський райсуд Києва 4 червня обрав Петровцю і Приходьку запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.