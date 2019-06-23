Марш рівності: в Адміністрації Президента закликали поліцію гарантувати безпеку

Марш рівності: в Адміністрації Президента закликали поліцію гарантувати безпеку

Укрінформ
Національна поліція має гарантувати безпеку всіх українців під час проведення Маршу рівності та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу.

Про це повідомляє Адміністрація Президента України у Facebook.

"Президент є гарантом прав і свобод людини. Конституцією України визначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, а отже не може бути привілеїв чи обмежень за різними ознаками, такими як колір шкіри, стать, національність, мова тощо. Кожен громадянин має почувати себе у безпеці та не повинен піддаватися насильству", - йдеться у повідомленні.

В АП наголосили, що "Національна поліція України має гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу".

Як повідомлялося, у Києві 23 червня о 10 годині заплановано проведення Маршу рівності "КиївПрайд 2019". У зв’язку з цим у Києві обмежать рух центральними вулицями міста через проведення маршу.

Крім того, у Києві закрили на вхід і вихід станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-