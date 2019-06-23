Марш рівності: в Адміністрації Президента закликали поліцію гарантувати безпеку

"Президент є гарантом прав і свобод людини. Конституцією України визначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, а отже не може бути привілеїв чи обмежень за різними ознаками, такими як колір шкіри, стать, національність, мова тощо. Кожен громадянин має почувати себе у безпеці та не повинен піддаватися насильству", - йдеться у повідомленні.

В АП наголосили, що "Національна поліція України має гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу".

Як повідомлялося, у Києві 23 червня о 10 годині заплановано проведення Маршу рівності "КиївПрайд 2019". У зв’язку з цим у Києві обмежать рух центральними вулицями міста через проведення маршу.

Крім того, у Києві закрили на вхід і вихід станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".