Смерть українця в Польщі: працедавця заарештували, іншого українця затримали

За фактом смерті громадянина України, якого тиждень тому виявлено у лісосмузі поблизу міста Вонгровєц у Великопольському воєводстві на заході Польщі, заарештовано громадянку Польщі, яка працевлаштовувала загиблого українця, а також затримано ще одного громадянина України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса.

“Поліцією було порушено кримінальну справу за ознаками ненадання допомоги громадянину України, а також за фактом настання смерті. Нагляд у цій справі здійснює районна прокуратура у місті Вонгровєц, а інформація про хід розслідування надаватиметься рідним, адвокатам, а також повідомлятиметься про це посольство України в РП”,- поінформувала консул.

За її словами, від прокурора, який веде цю справу, отримано інформацію, що смерть українця наступила до моменту, коли тіло вивезено в лісосмугу.

“До справи причетні працедавець загиблого - громадянка Польщі, яку заарештовано, а також громадяни України, один з яких затриманий. На даний момент проводяться слідчі дії щодо причетності інших громадян України до даного злочину”, - повідомила Світлана Криса.

Вона додала, що, за попередньою інформацією, польські правоохоронці виключають версію убивства українця, а констатують природну причину смерті.

Як повідомила консул, тіло загиблого було виявлено у лісосмузі 13 червня, а особу громадянина України встановлено лише 18 червня, оскільки померлий не мав при собі жодних документів. Посольство було поінформовано про смерть українця 19 червня.

За її словами, транспортування тіла померлого в Україну відбудеться в понеділок, 24 червня.

Консул зауважила, що розміщення на деяких українських інтернет-порталах та у соцмережах фото померлої людини без затушування обличчя і позначки “18+” є неетичним з моральної точки зору і суперечить закону про захист персональних даних.

Світлана Криса також повідомила, що польська прокуратура вивчатиме питання щодо законності розміщення в українському сегменті інтернету фотографії померлого у лісосмузі.

Як інформували деякі українські місцеві ЗМІ, йдеться про смерть в Польщі 36-річного жителя Снятинського району на Івано-Франківщині Василя Чорнея.