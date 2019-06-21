З усіх предметів ЗНО встановили порогові бали “склав/не склав”

Встановлено порогові бали “склав/не склав” для трьох тестів зовнішнього незалежного оцінювання – історії України, географії та хімії.

Відповідні рішення прийняла експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти у четвер, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

"За результатами обговорень комісія визначила такі порогові бали: історія України - 27; географія - 26; хімія - 16", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від загальної кількості учасників тестування поріг “склав/не склав” із цих предметів подолали: з історії України – 84 % осіб; з географії – 89,57 % , з хімії – 86 % .

" 22 червня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати тестування із зазначених предметів, а також бланки відповідей. Вже наступного тижня, а саме 24 червня, у розділі “Керівникам навчальних закладів” розмістять відомості про результати ДПА у формі ЗНО", - наголосили у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, раніше експертна комісія визначила порогові бали “склав/не склав” з таких предметів: математика - 11; українська мова та література - 23; фізика - 13; іноземні мови - 19; біологія — 23.