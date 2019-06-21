Прощання з Дмитром Тимчуком відбудеться у суботу

Прощання з народним депутатом, координатором групи "Інформаційний спротив" Дмитром Тимчуком відбудеться у суботу, 22 червня, у Будинку офіцерів у Києві.

Про це повідомляє пресслужба партії “Народний фронт”

“У суботу, 22 червня, о 10:00 в Будинку офіцерів відбудеться церемонія прощання з народним депутатом "Народного фронту", координатором групи "Інформаційний спротив" Дмитром Тимчуком, який трагічно загинув 19 червня”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 19 червня в Києві загинув один з координаторів і співзасновників групи "Інформаційний спротив", народний депутат і підполковник запасу Збройних сил України, військовий журналіст Дмитро Тимчук.

У поліції повідомили, що розглядають кілька версій загибелі депутата: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Про те, що Тимчук застрелився під час чищення зброї, повідомив депутат Антон Геращенко.

За фактом загибелі Тимчука відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).