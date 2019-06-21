Пріоритетною версією загибелі Тимчука є самогубство — прокуратура

Пріоритетною версією загибелі народного депутата Дмитра Тимчука є самогубство.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу речник столичної прокуратури Надія Максимець.

"Пріоритетною версією загибелі Дмитра Тимчука є самогубство, однак до отримання результатів призначених експертиз та проведення усіх слідчих дій ми не маємо права відкидати й інші версії. Остаточну причину настання смерті Дмитра Тимчука ми зможемо сказати після проведення усіх слідчих дій, однак самогубство на даний момент є найімовірнішою версією слідства", - сказала вона.

За словами Максимець, таких висновків слідство дійшло з огляду на покази ряду осіб про пригнічений стан Тимчука. "Останній тиждень він узагалі майже ні з ким не спілкувався, не виходив з квартири. Коли слідчо-оперативна група разом з експертами-криміналістами оглядала місце події, було звернуто увагу на положення тіла, положення пістолета. У подальшому під час комплексного дослідження тіла було проаналізовано напрямок ранового каналу, вхідні та вихідні отвори рани, кров'яні бризки та їх локалізацію", - додала речник столичної прокуратури.

Крім того, на місці події були взяті змиви з рук, одягу, частин тіла загиблого та жінки, яка перебувала у приміщенні і є свідком даної події, на предмет виявлення слідів порохових газів.

"Результати цих експертиз надійдуть трохи пізніше, однак, зважаючи на попередній висновок експертів, які оглядали тіло, висновки спеціалістів, які оглядали місце події, покази свідків, наразі найбільш вірогідною версією є самогубство", - резюмувала вона.

Як повідомлялося, 19 червня в Києві загинув один з координаторів і співзасновників групи "Інформаційний спротив", народний депутат і підполковник запасу Збройних сил України, військовий журналіст Дмитро Тимчук.

У поліції повідомили, що розглядають кілька можливих версій загибелі депутата: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Про те, що Тимчук застрелився під час чищення зброї, повідомив Антон Геращенко.

За фактом загибелі Тимчука відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).