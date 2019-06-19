У поліції розповіли, що заявила близька до загиблого депутата Тимчука особа

Близька до загиблого народного депутата Дмитра Тимчука особа заявила про ймовірну відсутність у його помешканні кількох ювелірних виробів.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції у місті Києві.

“У ході проведення слідчих дій особа, близька до загиблого народного депутата, заявила про ймовірну відсутність декількох ювелірних виробів”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що нині за цим фактом проводиться перевірка.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 19 червня, в Києві загинув народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив", військовий журналіст Дмитро Тимчук. Про те, що він вистрелив у себе під час чищення зброї, повідомив його колега Антон Геращенко у Facebook.

За фактом загибелі Тимчука відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство).