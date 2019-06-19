Консьєржка у будинку Тимчуків не бачила, щоб до них хтось приходив

Консьєржка у будинку, де проживав народний депутат Дмитро Тимчук, не бачила, щоб сьогодні до цієї родини приходив хтось сторонній.

Про це вона сказала у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ніхто не приходив", - сказала жінка.

Вона зазначила, що Тимчук із дружиною проживав у цьому будинку близько року. Консьєржка охарактеризувала сім'ю Тимчуків як хорошу, спокійну, подружжя завжди віталося.

За її словами, гості до них приходили нечасто.

Як повідомляв Укрінформу, у середу, 19 червня, в Києві загинув народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив", військовий журналіст Дмитро Тимчук. Про те, що він вистрелив у себе під час чищення зброї, повідомив його колега Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

За фактом загибелі Тимчука відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу "умисне вбивство".