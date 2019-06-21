ДБР провело обшуки в МОЗ – міністерство саме запросило силовиків

У будівлі Міністерства охорони здоров'я провели обшуки працівники Державного бюро розслідувань.

Про це "5-му каналу" підтвердили у прес-службі бюро.

Перевіряли факт можливого привласнення бюджетних коштів. У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що самі запросили правоохоронців.

"5 квітня ДП "Державний будівельний центр Міністерства охорони здоров'я України" оголосило тендер на розбудову Національного інституту раку з очікуваною вартістю майже 2,5 млрд грн. Ознаки потенційних порушень виявив проект "Наші гроші", проаналізувавши тендерні умови. Це підтвердив внутрішній аудит державного підприємства, який провело міністерство. МОЗ України звернулося до уповноважених органів, щоби перевірити ці факти та підготувало звернення до правоохоронних органів", – мовиться в заяві МОЗ.

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"Наразі досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Міністерства охорони здоров'я України, діючи за попередньою змовою зі службовими особами державного підприємства та службовими особами інших приватних підприємств, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах", – прокоментувала речниця ДБР Анжеліка Іванова.

Триває досудове розслідування.