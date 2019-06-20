У ПЦУ вважають, що позов Московського патріархату не має шансів

Позов УПЦ МП до Мінкультури щодо реєстрації Православної церкви України є безперспективним.

Про це на брифінгу заявив Архієпископ Православної церкви України Євстратій Зоря, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вважаємо що цей позов є абсолютно безперспективним, там позов є не до юридичної особи Київської митрополії, позов є до Міністерства культури, реєстратора. Я думаю, це безперечно торкається Київської митрополії, тому Київська митрополія буде реагувати. Ми сподіваємося, що безпідставність всіх цих вимог буде доведено, тому що ніхто не може повернути історію до попереднього стану. Тому ніякий суд, ніякі позови не можуть змінити того факту, що церква є, така керівна структура, як Київська митрополія, зареєстрована. І навіть, якщо вони намагаються тим самим судом зупинити дію закону, який зобов’язує їх прийняти свою правдиву назву — Московський патріархат в Україні. То і це не відміняє того факту, що вони є Московським патріархатом в Україні”, - сказав Євстратій Зоря.

Як повідомлялося, 18 червня Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв до розгляду та відкрив провадження в адміністративній справі за позовом Київської Митрополії Української Православної Церкви до Міністерства культури України та Державного реєстратора КП «Центр правової допомоги та реєстрації» щодо незаконності проведення державної реєстрації Релігійного центру Православної Церкви України (ПЦУ).