В Україні збільшать держзамовлення на технічні спеціальності

Міністерство освіти та науки підготувало проєкт постанови про обсяг держзамовлення у заклади вищої освіти. Цьогоріч збільшать держзамовлення на технічні спеціальності.

Про це в коментарі Укрінформу сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

“Постанова щодо обсягу державного замовлення ще не прийнята, але її проєкт розглядається в центральних органах влади. Він підготовлений, і обсяг державного замовлення на бакалавра цього року буде орієнтовно на 1% більший, ніж минулого. Ми не зменшуємо державне замовлення на бакалавра. Але ми його трохи по-іншому сконструювали: збільшили кількість державного замовлення на технічні спеціальності і зменшуємо кількість місць державного замовлення на кон'юнктурні спеціальності, такі як право, менеджмент, економіка”, - сказала Гриневич.

Очільниця МОН нагадала, що в 2019 році при вступі у заклади вищої освіти абітурієнти можуть подати сім заяв на чотири спеціальності, а також про інші особливості вступної кампанії 2019 року.

“Ми скоротили кількість спеціальностей для того, щоб абітурієнти обирали для себе саме той напрям, який їм цікавий і не кидалися в дуже велику кількість напрямів. Цього року абітурієнти можуть використовувати при вступі сертифікати ЗНО 2017 і 2018 років, це створює більше шансів для випускників минулих років, які хочуть вступити до вишів. Цього року ми створили можливість мати пріоритетне зарахування для майбутніх вчителів і медиків, які готові укласти контракти для відпрацювання впродовж трьох років там, де є вакансії. Також підвищено пороговий бал для частини спеціальностей, зокрема правничих спеціальностей на рівні 130 балів, збережено поріг 150 балів для медичних спеціальностей, сільський та галузевий коефіцієнти, так само і регіональний коефіцієнт”, - сказала Гриневич.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня вступники в заклади вищої освіти можуть створювати електронні кабінети в системі ЄДЕБО. Подача документів розпочинається з 10 липня. З 21 травня по 13 червня в Україні пройшла основна сесія зовнішнього незалежного тестування.