"Інформаційна війна вбиває": соцмережі прощаються з Дмитром Тимчуком Огляд 19.06.2019 15:23 Укрінформ У середу, 19 червня, в Києві загинув Дмитро Тимчук – народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив", військовий журналіст. Про загибель народного депутата повідомив Антон Геращенко: Одна з можливих версій – необережне поводження з нагородною зброєю. У соцмережах задаються різними питаннями стосовно загибелі народного депутата. "Винятково порядна людина", "Він був у моїй стрічці у найскладніші моменти 2014 року", "Дмитро був голосом спротиву окупації" – пишуть люди про Дмитра Тимчука. Читайте також: У поліції заявили, що Тимчук був у квартирі не сам Водночас дехто проводить паралелі з іншими подіями цього дня: