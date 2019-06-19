"Інформаційна війна вбиває": соцмережі прощаються з Дмитром Тимчуком

У соцмережах задаються різними питаннями стосовно загибелі народного депутата.

"Винятково порядна людина", "Він був у моїй стрічці у найскладніші моменти 2014 року", "Дмитро був голосом спротиву окупації" – пишуть люди про Дмитра Тимчука.