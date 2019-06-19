"Інформаційна війна вбиває": соцмережі прощаються з Дмитром Тимчуком

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Укрінформ
У середу, 19 червня, в Києві загинув Дмитро Тимчук – народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив", військовий журналіст.

Про загибель народного депутата повідомив Антон Геращенко:

Одна з можливих версій – необережне поводження з нагородною зброєю.

У соцмережах задаються різними питаннями стосовно загибелі народного депутата.

"Винятково порядна людина", "Він був у моїй стрічці у найскладніші моменти 2014 року", "Дмитро був голосом спротиву окупації" – пишуть люди про Дмитра Тимчука.

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Водночас дехто проводить паралелі з іншими подіями цього дня:

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