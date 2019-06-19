У поліції заявили, що Тимчук був у квартирі не сам

За його словами, о 12 год 15 хвилин надійшло повідомлення про смерть народного депутата Дмитра Тимчука. На місце виїхала слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції у Києві.

"У квартирі він був не сам, тому зараз збираються свідчення у громадянки, яка була присутня у цей час у квартирі, а також у сусідів", - сказав голова НПУ і додав, що більш повна інформація про трагедію буде оприлюднена згодом.

Водночас на сайті Нацполіції зазначається, що на місці події - на вулиці Перова у Дніпровському районі Києва - працюють слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь поліції, а також перебувають очільник столичної поліції та прокурор міста Києва.

Раніше про те, що народний депутат Дмитро Тимчук застрелився під час чищення зброї, повідомив нардеп Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook