Став відомий поріг ЗНО з біології

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила поріг “склав/не склав” з біології на рівні 23 балів.

Таке рішення було прийнято на засіданні комісії у середу, 19 червня, яке відбулося в Укрінформі.

Експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти визначила пороговий бал тесту ЗНО з біології на рівні 23 балів. Учасники ЗНО з цього предмету, чий пороговий бал дорівнює чи вище за нього, можуть використати свої сертифікати ЗНО біології при вступі у заклади вищої освіти.

За даними УЦОЯО, поріг "склав/не склав" з біології не долають 6 759 учасників тестування або 9%.

Як повідомляв Укрінформ, 6 червня відбулося тестування з біології, в якому взяли участь 76 020 осіб. Нагадаємо, що для вступу на медичні спеціальності встановлено мінімальний прохідний бал сертифікатів ЗНО з біології на рівні 150 балів.