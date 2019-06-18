Справа про держзраду: журналіста Муравицького залишили під домашнім арештом

«Суд ухвалив продовжити обвинуваченому Муравицькому Василю Олександровичу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце свого проживання… Строк дії обов’язків щодо обвинуваченого визначити тривалістю 60 діб до 16 серпня 2019 року включно», - йдеться у тексті ухвали суду.

Прокурор Вадим Левченко подав до суду клопотання про зміну Муравицькому запобіжного заходу на тримання під вартою. За його словами, підсудний порушує умови домашнього арешту, вчасно не повідомляючи поліцію про зміну місця свого перебування.

Захисниця Світлана Новицька заперечила клопотання прокурора, назвавши його необґрунтованим.

Натомість сам Муравицький вже вдруге подав клопотання про зміну цілодобового домашнього арешту на домашній арешт у нічний час. Він апелює до того, що має пропозицію працевлаштування інтерв’юером від соціологічної компанії. Як додала його захисниця, підсудному потрібно заробити гроші на проходження курсу лікування, а також утримання сім’ї з двома малими дітьми, адже нині його родина перебуває на утриманні благодійних організацій.

Утім, суд відхилив клопотання обох сторін.

На попередньому засіданні 10 червня суд відхилив клопотання Муравицького про нічний домашній арешт та його захисниці про незастосування жодного запобіжного заходу.

Муравицького, якого підозрюють у державній зраді, заарештували у серпні 2017 року. Журналіст із 2014 року активно публікував антиукраїнські матеріали та коментував події в Україні для проросійських ЗМІ. За чинним законодавством Муравицькому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Підозрюваний перебував під вартою, а 27 червня 2018 року суд замінив йому запобіжний захід на домашній арешт.

Замість трьох адвокатів, які представляли інтереси Муравицького, у нього нині одна захисниця Світлана Новицька.