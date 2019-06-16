Зеленський привітав свого тата і всіх українських батьків

Президент Володимир Зеленський у День батька привітав свого тата та інших батьків зі святом.

Вітання Глава держави оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні День батька. Вітаю всіх батьків і, звісно, свого. Олександре Семеновичу, тату, зі святом! Ти завжди був і залишаєшся моїм головним моральним авторитетом. Будь ласка, будь здоровим, бадьорим, сповненим сил. Бережи себе і маму. Я вас люблю”, - написав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні сьогодні вперше офіційно відзначається День батька.

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Свято було встановлено указом Президента від 18 травня 2019 року «з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей...». Відтепер свято щороку відзначатиметься у третю неділю червня.