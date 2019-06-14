Вступникам радять перевірити документи про освіту перед створенням е-кабінету

Перед створенням електронного кабінету вступникам варто перевірити дані документа про освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Про це йдеться на сторінці в мережі Фейсбук ДП "Інфоресурс", яке є розпорядником Єдиної державної бази з питань освіти.

"Важливим етапом підготовки до Вступу 2019 є перевірка даних документа про освіту і сертифіката ЗНО. У разі розбіжностей в даних вступника у Єдиній державній електронній базі з питань освіти з даними у документі про повну загальну середню освіту (до 2019 року документ мав назву "атестат", з 2019 року – "свідоцтво") і сертифікаті ЗНО (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) - неможливо створити електронний кабінет", - йдеться у повідомленні.

Документи про освіту можна перевірити онлайн на сайті ЄДЕБО. Для цього потрібно обрати тип документа, ввести його серію та номер та прізвище, ім'я та по батькові власника.

У разі виявлення розбіжностей в документі про освіту потрібно негайно звернутися до школи, яка його видала. Якщо розбіжності є в сертифікаті ЗНО — до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня розпочинається реєстрація електронних кабінетів вступників, прийом заяв та документів від абітурієнтів триватиме з 10 до 22 липня.