Україні не вистачає донорської крові — фахівці

В Україні не вистачає донорської крові, а кількість донацій крові майже втричі менша, ніж рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це йшлося під час брифінгу, присвяченого Всесвітньому дню донора крові, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Україні 70% донорів здають кров лише раз у житті. Втім, якщо б донори регулярно ділилися кров’ю, це допомогло б врятувати десятки тисяч життів. В Україні кількість донацій крові майже втричі менша (12 на 1000 населення), ніж рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров’я (33 на 1000 населення)", - зазначалося під час брифінгу.

Наголошувалося, що в Україні - низька культура донорства та багато проблем, зокрема, неефективна система управління та відсутність координації між регіонами, неправильне формування потреби, нестача фінансових, кадрових і матеріально-технічних ресурсів тощо.

Учасники заходу зазначали, що більшість українців стають донорами лише тоді, коли доводиться рятувати своїх близьких чи рідних.

Фахівці закликали українців здавати кров, що може врятувати не одне життя.

За словами очільника директорату громадського здоров’я Андрія Скіпальського, рівний доступ пацієнтів до безпечної крові і її компонентів є головною метою Стратегії розвитку національної системи крові в Україні.

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"Процес реформування системи крові в Україні триває та має завершитися до 2022 року. Стратегія розвитку національної системи крові затверджена урядом та має наблизити Україну до стандартів ЄС і створити необхідні умови для вільного доступу пацієнтів до безпечної крові та її компонентів. Цільова система матиме три рівні: на національному рівні Міністерство охорони здоров'я здійснюватиме контроль та ліцензування, Центр громадського здоров'я МОЗ – методологічну, координаційну та інформаційну підтримку центрів крові, Національна служба здоров'я України (НСЗУ) оплачуватиме вартість крові та її компонентів. На регіональному рівні центри крові здійснюватимуть забір, зберігання, переробку та транспортування крові та компонентів", - сказав Скіпальський.

За його словами, на регіональному рівні заклади охорони здоров’я зможуть надавати тільки послугу з трансфузії та зберігання крові, таким чином контроль за якістю крові та компонентів буде перекладений на центри крові, а лікарні отримуватимуть готові якісну кров та її компоненти.