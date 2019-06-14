Почесна варта ЗСУ взяла участь у фестивалі Drillfest в Празі
Про це повідомляє посольство України у Празі.
"Окрім України представлено команди з Чехії, Словаччини, Австрії, Угорщини та Словенії. Наші військові тричі за виступ зірвали аплодисменти глядачів!", - йдеться у повідомленні.
Як написав у Facebook надзвичайний і повноважний посол України у Чехії Євген Перебийніс, військовослужбовці Почесної варти Збройних сил України вразили своїм виступом організаторів і гостей DrillFest-2019.
Дипломат опублікував фото з учасниками фестивалю і підписав: «Із хлопцями з Почесної варти Збройних сил України на Староміській площі у Празі. Їхній виступ сьогодні на фестивалі почесних варт DrillFest-2019 був, поза сумнівом, одним з найкращих».
На фестивалі виступили також підрозділи почесних варт Чехії, Польщі, Словаччини, Австрії, Угорщини та Словенії.
Україна вперше взяла участь у цьому заході.