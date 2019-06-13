Укрзалізниця заявляє про можливі збої у системі онлайн-продажу квитків
Укрінформ
ПАТ "Укрзалізниця" попереджає про можливі збої в роботі системи онлайн-продажу квитків через велике завантаження.
Про це повідомляє в четвер прес-служба компанії.
"У роботі онлайн-системи продажу квитків booking.uz.gov.ua можливі тимчасові технічні збої", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі фахівці Укрзалізниці вживають усіх заходів для усунення недоліків у роботі онлайн-системи.
"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться також у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця призначила 30 поїздів у напрямку моря на період літніх відпусток.