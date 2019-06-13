Укрзалізниця заявляє про можливі збої у системі онлайн-продажу квитків

ПАТ "Укрзалізниця" попереджає про можливі збої в роботі системи онлайн-продажу квитків через велике завантаження.

Про це повідомляє в четвер прес-служба компанії.

"У роботі онлайн-системи продажу квитків booking.uz.gov.ua можливі тимчасові технічні збої", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі фахівці Укрзалізниці вживають усіх заходів для усунення недоліків у роботі онлайн-системи.

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"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться також у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця призначила 30 поїздів у напрямку моря на період літніх відпусток.