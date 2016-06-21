Церква не засуджує осіб, які можуть мати певні труднощі з орієнтацією – УГКЦ

Хоч служителі церкви не засуджують осіб, які мають "труднощі з орієнтацією", вони застерігають від імплементації гендерної ідеології в українське законодавство.

Про це сказав представник УГКЦ, доктор морального богослов'я, кандидат філософських наук зі спеціальності "етика" отець Ігор Бойко під час круглого столу в Укрінформі.

"Багато зараз говориться про гендерну ідеологію, яка насувається на Україну. Різні питання можуть проникнути в нашу Конституцію - щодо соціальної орієнтації чи гендерної ідентичності. Такі речі ще донедавна вважалися певними відхиленнями - як гомосексуалізм, лесбіянство, транссексуалізм. Сьогодні це стає нормою. І сьогодні це пропонується прийняти як певну норму, яка має бути підтримана на законодавчому рівні", - обурився отець Ігор Бойко.

Натомість, наголосив він, ми замало говоримо про сім'ю, про роль сімейних цінностей, які важливо розвивати і протиставляти такій ідеології.

"Господь Бог сотворив нас чоловіком і жінкою і довірив саме це завдання - бути плідними, множитися і передавати життя. Це є те ключове завдання, яке ми зобов'язані плекати. Тому я заохочую всіх нас об'єднувати наші зусилля саме в тому, щоб уникнути цих різних небезпек і загроз, які можуть проникнути в суспільство, як ми бачимо на Заході, де вони дуже легко проникають у суспільство", - зазначив він.

На його думку, ми не до кінця усвідомлюємо наслідки цих загроз, які можуть бути дуже небезпечними. Тому щоб протидіяти всім тим гендерним ідеологіям, які насуваються, треба говорити про добре християнське виховання батьків, дітей, належне приготування до сімейного життя.

"Треба пасторально працювати з особами, які справді можуть мати певні труднощі щодо визначення своєї власної ідентичності, допомагати їм, супроводжувати їх. Церква ніколи не засуджує осіб, які можуть мати певні труднощі зі своєю орієнтацією. Церква, навпаки, намагається духовно супроводжувати, підтримувати і допомагати таким особам, не відкидаючи їх", - водночас запевнив отець Ігор Бойко.