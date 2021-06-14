На Херсонщині врятували дельфіна, якого шторм прибив до берега

На Херсонщині врятували дельфіна, якого прибило до берега Дніпро-Бузького лиману за кілометр від села Олександрівка.

Про це у Фейсбуці повідомив місцевий житель фотограф Олег Марчук, передає Укрінформ.

«Дельфін майже не рухався і сил вистачало тільки триматись на плаву і дихати. Його прибило на мілину штормом і хвилі не давали йому відійти в глиб та знесилили», - написав Марчук.

За його словами, люди на руках підтримували дельфіна, чекаючи прибуття катера водної поліції.

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Він прибув трохи більше як за годину. Тварину повантажили на плавзасіб і повезли в бік Очакова, до моря.

Фото: Олег Марчук, ФБ