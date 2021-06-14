Із Дністра витягли тіла двох підлітків, які три дні тому пішли рибалити
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила пресофіцер Головного управління ДСНС в області Ірина Крупа.
«Після тривалих пошуків, що продовжувалися із минулої п’ятниці, коли зникли хлопці, водолази сьогодні знайшли у Дністрі тіло ще одного із підлітків. Його 16-річного товариша знайшли у воді мертвим раніше», - сказала Крупа.
Вона також додала, що до пошуків залучали понад 100 осіб – чергові караули рятувальників, кінологів, водолазів.
Як повідомляв Укрінформ, 11 червня до рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що в селі Устечко Заліщицької територіальної громади двоє місцевих хлопців, які вирушили на риболовлю, не виходять на зв'язок.
Згодом працівники поліції на березі Дністра знайшли одяг зниклих та пізніше – порожній човен і тіло одного підлітка.
Усього на Тернопільщині з початку року на водоймах області потонуло 9 осіб, в Україні, з початку червня – втопилося понад 50 людей.
Фото: ДСНС