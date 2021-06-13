Послизнувся і впав: рятувальники дістали з річки Черемош тіло хлопчика
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Укрінформ
Рятувальники дістали з річки Черемош тіло хлопчика, який 12 червня послизнувся і впав у річку.
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
“Станом на 08:10 тіло дитини щодо якої здійснювались пошуки знайдено та вилучено з річки Черемош”, - йдеться у повідомленні.
Рятувальники у суботу, 12 червня, отримали повідомлення, що в селі Тюдів Косівського району, перебуваючи на відпочинку послизнувся з каміння та впав у річку Черемош хлопчик.
Зі слів очевидців, на річці Черемош перебувало 3 дітей, один з яких — 12-річний хлопчик, послизнувся з каміння та впав у річку, після чого дитину понесло вниз за течією.
Рятувальники разом з працівниками поліції та місцевим населенням шукали тіло хлопчика вздовж берегової охорони річки Черемош.
Фото: ДСНС