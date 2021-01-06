Біля Дніпра підлітки на баггі впали в річку і потонули
Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Дніпро оперативний" з посиланням на власні джерела.
Трагічна подія сталася сьогодні на річці Мокра Сура. За наявною інформацією, дівчина, яка проживає в Новоолександрівці, разом із однокласником з Дніпра поїхали вдень кататися на баггі. Стривожена довгою відсутністю дітей мати дівчини повідомила про їхнє зникнення в поліцію.
У результаті пошуків баггі із загиблими дітьми був виявлений неподалік села Новоолександрівка, у річці Мокра Сура. Попередньо, діти хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і вилетіли в річку. Баггі перекинувся і підлітки потонули попри невелику глибину: вони були пристебнуті і не змогли вибратися.
На місці події працювали поліція і рятувальники. За допомогою троса баггі з тілами загиблих дістали з річки. Всі обставини і подробиці трагедії встановлюватимуть правоохоронні органи.