Біля Дніпра підлітки на баггі впали в річку і потонули

Неподалік від Дніпра 16-річні хлопець із дівчиною каталися на баггі і впали в річку: підлітки потонули, бо не змогли вибратися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Дніпро оперативний" з посиланням на власні джерела.

Трагічна подія сталася сьогодні на річці Мокра Сура. За наявною інформацією, дівчина, яка проживає в Новоолександрівці, разом із однокласником з Дніпра поїхали вдень ​​кататися на баггі. Стривожена довгою відсутністю дітей мати дівчини повідомила про їхнє зникнення в поліцію.

У результаті пошуків баггі із загиблими дітьми був виявлений неподалік села Новоолександрівка, у річці Мокра Сура. Попередньо, діти хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і вилетіли в річку. Баггі перекинувся і підлітки потонули попри невелику глибину: вони були пристебнуті і не змогли вибратися.

На місці події працювали поліція і рятувальники. За допомогою троса баггі з тілами загиблих дістали з річки. Всі обставини і подробиці трагедії встановлюватимуть правоохоронні органи.