В Україні у червні на воді загинули 8 дітей

В Україні у червні на водоймах загинули 8 дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуцій України.

Від початку літа на водних об’єктах України загинули загалом 40 людей.

12 червня на Прикарпатті, в селі Тюдів Косівського району, послизнувся з каміння та впав у річку Черемош хлопчик 12 років. Дитину понесло вниз за течією. Тіло виявили місцеві жителі 13 червня о 7:30 на відстані орієнтовно 2 км від місця події.

13 червня на водоймах Донецької області загинули дві дитини. У Костянтинівці у ставку Хрущовський потонув хлопчик 2011 року народження. У селі Яцьківка на Червонооскольському водосховищі хлопчик 2014 року народження стрибнув з містка в воду і загинув.

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Того ж дня у Запоріжжі на річці Дніпро місцеві жителі вилучили з води та передали на судмедекспертизу тіло підлітка 2006 року народження, який потонув під час купання.

Як повідомляв Укрінформ, 12 червня на Сумщині поліцейські виявили тіло безвісти зниклого неповнолітнього хлопця, який зник напередодні після того, як пішов купатися на річку.