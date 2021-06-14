На горі Піп Іван у Карпатах випав сніг.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Станом на 07:00 14.06.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с., температура повітря 0°С», - повідомляє пошуково-рятувальний пост.

За інформацією управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, на Прикарпатті оголошено штормове попередження. Протягом 14 червня очікують сильний дощ, місцями гроза, місцями град, посилення північно-західного вітру 15-20 м/сек. НМЯ (небезпечні метеорологічні явища ) - 1 рівень небезпечності, жовтий.

Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський, Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2028 м.