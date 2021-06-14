На пляжі у Запоріжжі потонув 14-річний хлопець

У центрі Запоріжжя на пляжі потонув 14-річний хлопець. На місці працювали медики, але врятувати підлітка не вдалося.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі ДСНС України у Запорізькій області.

"Місцевими мешканцями у воді біля берега було виявлено тіло хлопця. На місце події було викликано медичну допомогу. Після прибуття медиків, та проведення ними реанімаційних дій, хлопця не врятовано, констатовано смерть. Загиблий 2006 року народження, мешканець м. Запоріжжя", - повідомили рятувальники.

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Підрозділи ДСНС не залучались.

Фото з сайту dneprovec