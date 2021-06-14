ДБР розслідує стрілянину на Херсонщині з участю копа - поліція

Справу стосовно поліцейського, який начебто стріляв із травматичної зброї у двох чоловіків на дорозі в Херсонській області, розслідує територіальне відділення ДБР у Мелітополі.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області Тетяна Скуба.

«Ми не коментуємо цю ситуацію, на місце пригоди виїжджали працівники ДБР з Мелітополя, вони й займаються цією справою», - зазначила начальниця відділу комунікації.

Раніше у соцмережах зявилася інформація про інцидент, що стався 12 червня у Каховському районі Херсонщини на перехресті автодоріг Одеса - Мелітополь та Чаплинка - Нова Каховка. Повідомлялося, що поліцейський з Дніпропетровської області не надав перевагу іншому автомобілю, чим створив аварійну ситуацію, та намагався втекти з місця пригоди.

Також була інформація, що коли водій автомобіля наздогнав порушника, той відкрив вогонь з травматичної зброї, поранивши двох чоловіків. Обидва постраждалі - учасники АТО, як і поліцейський. Постраждалих чоловіків доставили до лікарні, де одного з них прооперували.