Під виглядом «заморожених вишень» до Румунії везли майже 400 ящиків сигарет - ДПСУ

На Буковині співробітники Держприкордонслужби спільно з працівниками СБУ та митниці виявили велику партію сигарет, яку намагалися перевезти через кордон у вантажі заморожених вишень.

Контрабанду виявили у пункті пропуску "Порубне", повідомляє Укрінформ із посиланням на ДПСУ.

"Перемістити товар намагався вантажівкою наш співвітчизник, який прямував у Румунію… Товар знайшли під час здійснення поглибленого огляду вантажного транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за документами, водій перевозив заморожені вишні. Однак у ході огляду серед коробок з ягодами виявили близько 400 ящиків сигарет.

На Буковині виявили велику партію контрабандних сигарет / Фото: dpsu.gov.ua

Точна кількість та вартість товару встановлюється.

Як повідомляв Укрінформ, від початку року на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією виявлено контрабандних сигарет на суму понад 21 млн грн.