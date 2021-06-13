У центрі Франківська сталася бійка зі стріляниною - поліція

Правоохоронці Івано-Франківська розпочали кримінальне провадження за фактом бійки та стрілянини в центрі міста.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає Укрінформ.

Уночі 12 червня на лінію "102" надійшло повідомлення про бійку та стрілянину в центрі Івано-Франківська. На місці правоохоронці попередньо з’ясували, що між компанією з п’яти осіб та двома чоловіками раптово виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

"За словами очевидця, один з учасників конфлікту витягнув предмет, схожий на пістолет та, погрожуючи ним, з місця події втік. Інший учасник бійки, якому компанія молодиків завдала тілесних ушкоджень, дістав також предмет, схожий на пістолет, і здійснив постріл вгору. Наразі за медичною допомогою ніхто не звертався", - поінформували в поліції.

Також повідомляється, що патрульні вночі затримали кількох осіб, які можуть бути причетними до хуліганських дій.

Розпочато кримінальне провадження, обставини події встановлюються.