Пожежа на підстанції залишила частину Одеси без води та світла

В Одесі на трансформаторній підстанції, розташованій на вулиці Артилерійській, сталася пожежа, внаслідок чого деякі райони міста залишилися без води та електропостачання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне з посиланням речницю ДСНС Одеської області Марину Мартиненко.

За її словами, повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 17:50. Сталося коротке замкнення у трансформаторній підстанції, унаслідок чого зайнялася ізоляція. До гасіння вогню залучили 10 пожежних машин та 38 рятувальників. Унаслідок пожежі ніхто не травмувався. Вогонь вдалося ліквідувати о 18:28.

Як зазначається, у ДТЕК повідомили, що трансформаторні підстанції "Чумка", "Артилерійська" та пів станції "ЮЗР" аварійно відключилися о 17:45 через пошкодження та займання високовольтного обладнання на підстанції "Чумка". О 19:10 увімкнули підстанції "Артилерійську" та "ЮЗР". Наразі енергетики продовжують відновлювальні роботи.

Також повідомляється, що через аварію знеструмлено водонасосну станцію "Головна" та адміністративну будівлю "Інфоксводоканалу", тому можливі перебої з водопостачанням у деяких районах.

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За інформацією порталу "Думская", без води та світла залишилися будинки на Сегедській вулиці, Фонтанській дорозі, проспекті Шевченка, Італійському бульварі.

Фото: od.dsns.gov.ua