Дощі та грози не відступають: на неділю прогнозують ще град і шквали

В Україні у неділю, 13 червня, очікуються дощі та грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Хмарно з проясненнями. Вночі у західних областях значні, у Вінницькій, Житомирській, місцями Київській областях помірні дощі, на решті території без опадів; вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на заході та південному заході країни пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

За прогнозом синптиків, температура вночі становитиме 11-16°, на узбережжі морів до 18°; вдень 18-23°, у південній частині, східних та місцями центральних областях 22-27°.

Повідомляється, що в Карпатах пройдуть уночі сильні, вдень помірні дощі, температура вночі 6-11°, вдень 10-15°.

У Києві та Київській області 13 червня вдень прогнозують короткочасні дощі (у регіоні подекуди грози). Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура у столиці вночі 13-15°, вдень буде близько 20°, по області вночі буде 11-16°, вдень 18-23°.

Мінливу хмарність синоптики прогнозують на 14-15 червня, короткочасні грозові дощі (у північних, вночі і східних областях місцями), вдень у південних та центральних областях при грозах в окремих районах град; 15 червня у західних областях без опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, у південних, 14 червня і у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі 7-12°, вдень 14 червня 15-20°, 15 червня 20-25°; на решті території вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 19-24°, у східній частині, 15 червня в Україні 22-27°.

У Києві та області 14-15 червня місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-15°; вдень 14 червня 19-24°, 15 червня 22-27°.

У наступні два дні, 16-17 червня, у західних, північних, більшості центральних областей без опадів, на решті території короткочасні дощі (переважно невеликі), грози. Температура вночі 11-16°, у західних областях 8-13°; вдень 21-27°.

Опадів у Києві та області в ці дні не очікується, температура вночі 11-16°; вдень 22-27°.