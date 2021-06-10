Літня спека не поспішає - в Україні знову дощі та грози

В Україні у п'ятницю очікуються дощі та грози, температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі в Україні, крім заходу та південного заходу, місцями невеликий дощ, вдень помірні короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Карпатах вночі 4-9°, вдень 14-19°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 11 червня вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 13-15°, вдень 22-24°, на Київщині вночі 11-16°, вдень 21-26°.

Синоптики 12 червня вночі опадів не прогнозують, вдень місцями короткочасний дощ, гроза; 13 червня вночі у західних областях грозові дощі, подекуди значні дощі, вдень в Україні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; 13 червня в західних та більшості північних областей 15-20°.

У столичному регіоні вночі без опадів, вдень 12 червня місцями, 13 червня повсюди короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, 13 червня при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 12 червня 21-26°, 13 червня 15-20°.

Згідно з прогнозом на 14-15 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі (переважно невеликі), окремі грози, вночі 15 червня без істотних опадів. Температура вночі 10-16°; вдень 21-27°, 14 червня в західних областях 16-22°.

На Київщині 14- 15 червня очікуються невеликі короткочасні дощі, окремі грози, лише вночі 15 червня без істотних опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.